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00:30, 24 ноября 2022Наука и техника

Франция, Германия и Италия займутся совместной разработкой ракет-носителей

SpaceNews: Франция, Германия и Италия займутся совместной разработкой ракет-носителей

Фото: P. Ravikumar / Reuters

Правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно заявлениям сторон, указанное соглашение повысит конкурентоспособность европейских средств выведения полезной нагрузки в космос, а также обеспечит независимый доступ в космос Евросоюза.

В рамках заключенного соглашения планируется к июню 2024 года создать новую структуру, в рамках которой будет осуществляться государственное финансирование разработки ракет Ariane 6 и Vega C, благодаря чему заработает «механизм, стимулирующий снижение затрат», с финансированием, «соразмерным коммерчески приемлемым рискам», и способностью достигать целевых цен.

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Соглашение также предусматривает разработку несколькими европейскими компаниями ракет легкого класса, которые впоследствии будут конкурировать за миссии Европейского космического агентства (ЕКА).

По оценке SpaceNews, указанное соглашение в краткосрочной перспективе обеспечит финансирование работ по Ariane 6 и Vega C, а в долгосрочной — по созданию новых ракет.

В октябре издание SpaceNews написало, что европейские гражданские и военные космические организации на фоне российской спецоперации на Украине пересматривают собственные бюджеты в пользу большей независимости от партнеров.

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Иван Потапов
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