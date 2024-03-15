Европа создаст многоразовую верхнюю ступень ракеты

European Spaceflight: ЕКА работает над концепцией многоразовой верхней ступени

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Инициатива ЕКА предполагает «определение потребностей в развитии технологии для демонстрации многоразовой верхней ступени». В частности, планируется определить критические и эффективные технологии, необходимые для создания ступени. Также агентство заинтересовано в создании многоразовых ракетных ускорителей и двигателей.

Выбор лидирующих концепций и принятие решения о работе над ними планируется сделать к концу 2025 года.

В феврале издание сообщило, что ЕКА работает над концепцией корабля-переносчика, при помощи которого планируется буксировать полезные нагрузки на орбиты вокруг Марса высотой около 5720 километров.