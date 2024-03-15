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20:41, 15 марта 2024Наука и техника

Европа создаст многоразовую верхнюю ступень ракеты

European Spaceflight: ЕКА работает над концепцией многоразовой верхней ступени

Фото: SpaceX / Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Инициатива ЕКА предполагает «определение потребностей в развитии технологии для демонстрации многоразовой верхней ступени». В частности, планируется определить критические и эффективные технологии, необходимые для создания ступени. Также агентство заинтересовано в создании многоразовых ракетных ускорителей и двигателей.

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Выбор лидирующих концепций и принятие решения о работе над ними планируется сделать к концу 2025 года.

В феврале издание сообщило, что ЕКА работает над концепцией корабля-переносчика, при помощи которого планируется буксировать полезные нагрузки на орбиты вокруг Марса высотой около 5720 километров.

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      Иван Потапов
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