Европа создаст буксир для Марса

ЕКА работает над концепцией буксира для Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над концепцией корабля-переносчика, при помощи которого планируется буксировать полезные нагрузки на орбиты вокруг Марса высотой около 5720 километров. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Корабль-переносчик (разгонный блок) планируется оснастить электрической двигательной установкой. В его задачи будет входить доставка полезных нагрузок до Марса и их дальнейшее разведение по орбитам вокруг Красной планеты. После разведения космической нагрузки по орбитам корабль-переносчик предлагается использовать в качестве средства ретрансляции и навигации.

Не исключено, что в первых миссиях буксир будет оснащен исследовательской нагрузкой для мониторинга состояния атмосферы Марса и аппаратом для получения высококачественных изображений поверхности планеты.

Ранее издание сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).