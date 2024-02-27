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06:32, 27 февраля 2024Наука и техника

Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию

European Spaceflight: ровер для исследования Фобоса прибыл из Европы в Японию

Фото: Lennart Preiss / Globallookpress.com

Европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX). Об этом пишет European Spaceflight.

Ровер был отправлен из Германии в Японию в ноябре. После подзарядки аккумуляторов немецко-французского ровера должна начаться его интеграция с японским модулем.

Четырехколесный ровер Idefix имеет длину 51 сантиметр и массу 25 килограммов. Изделие получило радиометр и спектрометр, которые будут использоваться для измерения теплового излучения поверхности Фобоса и ее минералогических свойств. MMX планирует выпустить Idefix на расстоянии от 40 до 100 метров от поверхности марсианской луны. Миссия на Фобосе будет длиться до трех месяцев.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции.

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      Иван Потапов
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