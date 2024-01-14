Япония отложила миссию к Марсу

Япония на два года отложила миссию MMX к Марсу из-за проблем с ракетой

Япония на два года отложила миссию Martian Moons eXploration (MMX) к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС). Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает издание SpaceNews.

Теперь пуск миссии вместо конца 2024-го намечен на 2026 год. Если бы АМС была запущена в 2024-м, то на околомарсианскую орбиту она бы вышла в 2025-м, а в 2029-м вернулась бы на Землю с образцами астероидного грунта. В настоящее время программа сдвинута на два года вправо, поэтому возвращение на Землю АМС с образцами ожидается в 2031-м.

В декабре 2023-го телеканал NHK сообщил, что комитет японского правительства по вопросам космической политики предложил на два года отложить миссию к марсианскому спутнику Фобос из-за проблем с ракетой.

В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал, что запуск H3 состоится в 2024 финансовом году.

В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.