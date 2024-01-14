Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:00, 14 января 2024Наука и техника

Япония отложила миссию к Марсу

Япония на два года отложила миссию MMX к Марсу из-за проблем с ракетой

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Япония на два года отложила миссию Martian Moons eXploration (MMX) к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС). Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает издание SpaceNews.

Теперь пуск миссии вместо конца 2024-го намечен на 2026 год. Если бы АМС была запущена в 2024-м, то на околомарсианскую орбиту она бы вышла в 2025-м, а в 2029-м вернулась бы на Землю с образцами астероидного грунта. В настоящее время программа сдвинута на два года вправо, поэтому возвращение на Землю АМС с образцами ожидается в 2031-м.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В декабре 2023-го телеканал NHK сообщил, что комитет японского правительства по вопросам космической политики предложил на два года отложить миссию к марсианскому спутнику Фобос из-за проблем с ракетой.

В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал, что запуск H3 состоится в 2024 финансовом году.

В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      Япония отложила миссию к Марсу

      Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

      Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

      Атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов

      На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

      Баку осудил выборы на Тайване

      Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

      В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

      Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости