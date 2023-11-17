Япония запустит новейшую ракету H3 в 2024 году

Япония запланировала запуск новейшей ракеты H3 на 2024 финансовый год

Япония запланировала запуск новейшей ракеты H3 на 2024 финансовый год. Об этом со ссылкой на заявление главы Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакавы сообщает ТАСС.

«Мы добились значительного прогресса в плане надежности. Мы хотели бы запустить ее как можно скорее в течение следующего финансового года», — сказал руководитель.

По его словам, решение о сроках запуска было принято по итогам испытаний системы сгорания основного двигателя перспективного носителя.

В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.