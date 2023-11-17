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16:54, 17 ноября 2023Наука и техника

Япония запустит новейшую ракету H3 в 2024 году

Япония запланировала запуск новейшей ракеты H3 на 2024 финансовый год

Фото: Kyodo / Reuters

Япония запланировала запуск новейшей ракеты H3 на 2024 финансовый год. Об этом со ссылкой на заявление главы Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакавы сообщает ТАСС.

«Мы добились значительного прогресса в плане надежности. Мы хотели бы запустить ее как можно скорее в течение следующего финансового года», — сказал руководитель.

По его словам, решение о сроках запуска было принято по итогам испытаний системы сгорания основного двигателя перспективного носителя.

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В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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      Иван Потапов
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