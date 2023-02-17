Новейшая японская тяжелая ракета не смогла оторваться от земли

Новейшая японская тяжелая ракета H3 не смогла оторваться от земли

Первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты H3 закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Попытка пуска ракеты предпринималась со стартовой площадки на космодроме Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Комментатор трансляции пуска заявил, что двигатель центрального блока носителя успешно включился, однако боковые ракетные ускорители не запустились.

«В ходе состоявшегося сегодня неудачного запуска проблема возникла на этапе между началом работы основного двигателя и ускорителей. В связи с этим мы намерены в кратчайшие сроки установить причину неполадки, исправить ее и как можно скорее осуществить следующий запуск», — сказал руководитель проекта разработки ракеты-носителя Масаси Окада.

Агентство Kyodo, ссылаясь на источник в японском правительстве, сообщило, что следующая попытка запуска H3 может состояться в течение ближайших двух недель.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало, что первый запуск ракеты H3 перенесли с 15 на 17 февраля из-за погодных условий.

В настоящее время действующими тяжелыми ракетами космического назначения располагают Россия, США, Франция и Китай.