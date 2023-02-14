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14:28, 14 февраля 2023Наука и техника

Первый запуск японской ракеты H3 перенесли из-за погоды

Первый запуск японской ракеты H3 перенесли из-за погодных условий

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый запуск японской ракеты H3 перенесли с 15 на 17 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Отмечается, что в ходе пуска H3 должна вывести на околоземную орбиту спутник Daichi-3. Старт носителя должен состояться с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Ранее запуск ракет неоднократно переносился.

В июне 2017 года Японское агентство аэрокосмических исследований и компания Mitsubishi Heavy Industries заявило, что запуск новой ракеты H3 (в варианте без боковых ускорителей) состоится в 2020 году.

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На геопереходную орбиту H3 в максимальной конфигурации будет способна отправлять до 6,5 тонны. Носитель должен прийти на смену ракетам H-2A (используется для запуска спутников) и H-2B (задействована в запусках к Международной космической станции). Конструктивно H3 от H-2A отличается двигателем первой ступени LE-9, который является модернизированной версией агрегата LE-5B второй ступени H-2A.

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Иван Потапов
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