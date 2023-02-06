Первый запуск японской ракеты H3 снова перенесли

JAXA: первый запуск японской ракеты H3 перенесли на 15 февраля из-за погодных условий

Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 снова перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает ТАСС.

Отмечается, что запуск перенесли с 13 на 15 февраля. Агентство не сообщило о точном времени запланированного пуска.

Изначально H3, которая является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе, планировали запустить в 2020 году. Запуск отложили из-за обнаружения вибраций в двигателе. В январе двигатель H3 успешно прошел испытания на стартовой площадке.

В январе JAXA заявило, что старт H3 перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Ракету планировали запустить в 10:40 по местному времени с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Отмечалось, что дополнительное окно для запуска доступно с 14 февраля по 10 марта.

В декабре телеканал NHK сообщил, что первый пуск ракеты может состояться 12 февраля. H3 заменит ракету H-2A, которая остается основным японским носителем. В ноябре Японским агентством аэрокосмических исследований и компанией Mitsubishi Heavy Industries было проведено испытание двигательной системы H3.

