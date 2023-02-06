Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:57, 6 февраля 2023Наука и техника

Первый запуск японской ракеты H3 снова перенесли

JAXA: первый запуск японской ракеты H3 перенесли на 15 февраля из-за погодных условий

Кадр: JAXA | 宇宙航空研究開発機構 / YouTube

Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 снова перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает ТАСС.

Отмечается, что запуск перенесли с 13 на 15 февраля. Агентство не сообщило о точном времени запланированного пуска.

Изначально H3, которая является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе, планировали запустить в 2020 году. Запуск отложили из-за обнаружения вибраций в двигателе. В январе двигатель H3 успешно прошел испытания на стартовой площадке.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В январе JAXA заявило, что старт H3 перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Ракету планировали запустить в 10:40 по местному времени с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Отмечалось, что дополнительное окно для запуска доступно с 14 февраля по 10 марта.

В декабре телеканал NHK сообщил, что первый пуск ракеты может состояться 12 февраля. H3 заменит ракету H-2A, которая остается основным японским носителем. В ноябре Японским агентством аэрокосмических исследований и компанией Mitsubishi Heavy Industries было проведено испытание двигательной системы H3.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Турции зафиксировано новое землетрясение
Стало известно о землетрясении в Армении
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371
«Аватар 2» обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Стало известно о прогрессирующей гангрене у Костомарова
В Грузии почувствовали толчки от землетрясения в Турции
СБУ выдвинула обвинения гендиректору РЖД
Названо число погибших в результате землетрясения в Сирии
Николая Сванидзе госпитализировали
Генпрокуратура потребовала признать террористическим «Легион «Свобода России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.