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14:38, 22 декабря 2022Наука и техника

Назван срок первого пуска новой японской ракеты H3

NHK: первый пуск японской ракеты H3 может состояться 12 февраля

Кадр: JAXA / Youtube

Первый пуск японской ракеты H3 может состояться 12 февраля 2023 года. О возможном сроке старта носителя со ссылкой на телеканал NHK сообщает «Интерфакс».

«Что касается новой флагманской ракеты Японии H3, идет процесс согласования для запуска ракеты 12 февраля следующего года с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима», — говорится в сообщении телеканала.

При этом NHK ссылается на источники в японской ракетно-космической отрасли.

В сообщении телеканала отмечается, что H3 заменит являющуюся на данный момент основной ракетой Японии H-2A, ее разработка близится к завершению, а в ноябре Японским агентством аэрокосмических исследований и компанией Mitsubishi Heavy Industries было проведено испытание двигательной системы ракеты.

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Агентство напоминает, что, согласно открытым данным, на солнечно-синхронную орбиту H3 в минимальной конфигурации будет способна доставить до четырех тонн, в максимальной — до 6,5 тонны.

В июне японская газета The Japan Times написала, что Киотский университет и строительная компания Kajima планируют создать совместную постройку, которая в будущем подойдет для жизни людей на Марсе и Луне.

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Иван Потапов
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