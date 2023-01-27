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09:01, 27 января 2023Наука и техника

Первый запуск крупнейшей японской ракеты-носителя перенесли

JAXA: первый запуск японской ракеты-носителя H3 перенесли на 13 февраля

Фото: Kyodo / Reuters

Первый запуск новой ракеты-носителя H3, которая является крупнейшей ракетой Японии, работающей на жидком топливе, перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), пишет ТАСС.

Запуск с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима планируют осуществить в 10:40 по местному времени (04:40 мск). Дополнительное окно для запуска доступно с 14 февраля по 10 марта.

Длина ракеты составляет 63 метра, а диаметр — 5,2 метра. H3 сможет нести от 4 до 6,5 тонны грузов. Новая ракета заменит носитель H2A, который впервые запустили в 2001 году.

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Ранее стало известно, что японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries осуществила запуск ракеты H2A с разведывательным спутником для отслеживания ракетных пусков КНДР.

В декабре телеканал NHK сообщал, что пуск ракеты H3 может состояться 12 февраля 2023 года. Двигательную систему ракеты испытали в ноябре.

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Даниил Иринин
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