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10:30, 6 декабря 2023Наука и техника

Япония отложит миссию к Марсу из-за проблем с ракетой

Япония на два года отложит миссию к Марсу из-за проблем с ракетой

Фото: Kyodo / Reuters

Япония может на два года отложить миссию к марсианскому спутнику Фобос из-за проблем с ракетой. Об этом со ссылкой на телеканал NHK сообщает ТАСС.

С предложением о переносе запуска автоматической межпланетной станции (АМС), которая произвела бы забор грунта с Фобоса, с 2024-го на 2026-й выступил комитет японского правительства по вопросам космической политики. Причиной сдвига сроков отправки миссии называются проблемы с ракетой H3.

Телеканал утверждает, что корректировке могут подвергнуться не только японская программа исследования Марса, но и планируемые к запуску лунные миссии.

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В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал, что запуск новейшей ракеты H3 состоится в 2024 финансовом году.

В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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      Иван Потапов
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