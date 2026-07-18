Экономика Британии начала разрушаться из-за ожирения

Telegraph: Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за проблем с лишним весом

Сотни тысяч британцев не могут трудиться из-за проблем с большим весом. Этот факт негативно сказывается на экономической системе Королевства, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.

Уточняется, что с ожирением столкнулись более 600 тысяч жителей страны. По данным исследователей, они проанализировали параметры из крупнейшей британской биомедицинской базы данных UK Biobank. Четыре процента британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса, говорится в материале.

Если опираться на официальную статистику, то в Британии от ожирения страдают суммарно 15 миллионов человек. Ученые выяснили, что в стране уровень безработицы из-за проблем с весом выше среди мужчин, чем у представительниц прекрасной половины человечества.

Авторы предупреждают, что британская экономика может столкнуться с дополнительными потерями из-за числа людей, которые страдают этим заболеванием. Такие граждане в два раза чаще берут больничные, чем работники с нормальным весом. Между тем, правительство решило объявить о старте программ, в рамках которых безработным начнут делать прививки для похудения. В перспективе это поможет вернуться им в строй и возобновить рабочую деятельность.

Ранее исследователи из США установили, что ожирение повышает риск рака крови. По их данным, заболевание может напрямую ускорять прогрессирование лейкоза, создавая в организме благоприятные условия для роста опухолевых клеток.