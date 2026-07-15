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13:30, 15 июля 2026Наука и техника

Раскрыт ускоряющий развитие рака крови фактор

JCI: Ожирение повышает риск и ускоряет развитие лейкоза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ожирение не просто повышает риск развития лейкоза, но и может напрямую ускорять его прогрессирование, создавая в организме благоприятные условия для роста опухолевых клеток. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Исследователи проанализировали данные более 440 тысяч человек из базы UK Biobank, а также провели эксперименты на мышах. Оказалось, что ожирение вызывает хроническое воспаление, при котором повышается уровень воспалительной молекулы IL-17A и одновременно снижается активность сигнального пути GLP-1, отвечающего за обмен веществ. В такой среде мутировавшие кроветворные стволовые клетки, способные вызывать лейкоз, начинают размножаться быстрее.

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Авторы также проверили возможность воздействовать сразу на оба механизма. У мышей комбинация препаратов, блокирующих IL-17A, и лекарств, усиливающих действие GLP-1 (к этому классу относятся популярные средства для лечения диабета и снижения веса), уменьшила опухолевую нагрузку и улучшила работу иммунной системы.

Исследователи подчеркивают, что оба типа препаратов уже применяются в медицинской практике и имеют известный профиль безопасности. Ученые считают, что их комбинация может стать перспективным способом лечения пациентов с лейкозом, связанным с ожирением.

Ранее ученые выяснили, что избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких.

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