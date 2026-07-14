Найдена неожиданная причина повышенного риска рака легких

JTO: Избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких

Избыточный жир в области живота может повышать риск развития рака легких, подавляя естественную противоопухолевую защиту организма. К такому выводу пришли ученые, исследование опубликовано в журнале Journal of Thoracic Oncology (JTO).

Исследователи проанализировали данные 1170 нынешних и бывших курильщиков. В исследование вошли 576 пациентов с немелкоклеточным раком легкого I–II стадии и столько же людей из группы высокого риска, проходивших скрининг. Вместо привычного индекса массы тела ученые оценивали площадь жировой ткани в области живота по данным компьютерной томографии. Оказалось, что именно большое количество абдоминального жира было связано с более высокой вероятностью развития рака легких.

Дальнейший анализ показал возможную причину этой связи. В легких людей с ожирением было обнаружено больше регуляторных Т-клеток — иммунных клеток, которые подавляют активность противоопухолевого иммунитета. Одновременно клетки, которые должны уничтожать зарождающиеся опухоли, работали менее эффективно. Эксперименты подтвердили, что при избытке жировой ткани опухоли легких развиваются быстрее.

Авторы отмечают, что ранее некоторые исследования предполагали, что высокий индекс массы тела может даже снижать риск развития рака легких. Однако новая работа показывает, что ИМТ не всегда точно отражает реальное количество опасного жира. Намного более информативным оказался именно объем жировой ткани в области живота.

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