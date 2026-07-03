Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 3 июля 2026Наука и техника

Раскрыт снижающий риск рака у женщин рацион питания

Nutrients: Средиземноморская диета и DASH-рацион снижают риск рака у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Food is Love / Shutterstock / Fotodom

Средиземноморская диета, DASH-рацион и качественное растительное питание могут быть связаны со снижением риска некоторых видов рака у женщин. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrients.

Ученые изучили данные о связи различных моделей питания с риском развития рака молочной железы, колоректального рака и рака яичников. В отличие от многих предыдущих работ, они оценивали не влияние отдельных продуктов или витаминов, а качество рациона в целом. Наиболее убедительные результаты были получены для DASH-диеты, средиземноморского рациона и так называемого «здорового» растительного питания, основанного на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых и орехах.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Самая последовательная связь была обнаружена для колоректального рака: высокая приверженность DASH и средиземноморской диете ассоциировалась с более низким риском заболевания. Для рака молочной железы наиболее благоприятные результаты показал именно качественный растительный рацион. При этом исследователи отмечают, что значение имеет не только количество растительной пищи, но и степень ее обработки: продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных ингредиентов не дают такого защитного эффекта.

В то же время данных о связи этих моделей питания с риском рака яичников пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Однако авторы считают, что соблюдение качественного рациона может стать важной частью профилактики онкологических заболеваний у женщин.

Ранее ученые выяснили, что длительное сидение без перерывов увеличивает риск развития и смерти от рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    ЦБ назвал условие для устойчивого роста российской экономики

    В России заявили об отправленных Киеву сигналах

    В Польше заявили о предупреждении США насчет России

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok