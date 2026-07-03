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11:00, 3 июля 2026Наука и техника

Повседневную привычку связали с повышенным риском смерти от рака

PLOS Med: Длительное сидение без перерывов увеличивает риск развития и смерти от рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Megan Betteridge / Shutterstock / Fotodom

Длительное сидение без перерывов может увеличивать риск развития онкологических заболеваний и смерти от них. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проанализировавшие данные более 91 тысячи человек. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Исследователи использовали данные участников проекта UK Biobank, которые в течение недели носили датчики физической активности, а затем наблюдались в среднем 12,4 года. Выяснилось, что каждый дополнительный час непрерывного сидения продолжительностью не менее 30 минут был связан с увеличением риска смерти от рака на 9 процентов. Кроме того, такой режим ассоциировался с более высокой вероятностью развития различных видов опухолей, включая рак пищевода, печени, почек, поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы, яичников и щитовидной железы.

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В то же время сидение с регулярными перерывами на движение демонстрировало противоположный эффект. Если заменить всего один час длительного сидения легкой физической активностью, риск смерти от рака снижался на 12 процентов. При этом речь идет не об интенсивных тренировках — достаточно коротких прогулок, вставаний с рабочего места или другой легкой активности.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако его результаты указывают, что для здоровья важно не только общее количество времени, проведенного сидя, но и то, насколько часто человек прерывает этот период движением.

Ранее стало известно, что дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском развития рака головы.

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