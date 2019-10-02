Раскрыта таинственная деталь документа с «формулой Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили свои подписи под «формулой Штайнмайера» на разных листах. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников», — отметил глава МИД. Он добавил, что документ подписали в Минске все стороны, в том числе представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Кремле заявили, что Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

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1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в котором позднее используют формулировку. Он также отметил, что выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под дулом автоматов не будет.

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