Сооснователь группы наемников ВСУ Хоссу состоит в составе румынской партии USR

Сооснователь румынско-молдавской группы наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Romanian Battlegroup Getica является членом парламентской партии «Союз спасения Румынии» (USR). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации в румынских СМИ и соцсетях.

Главного финансиста группы наемников Раду Хоссу обвинили в мошенничестве — он принимал пожертвования на личный счет, а не на нужды ВСУ. Выяснилось, что Хоссу является политиком от USR, которая входила в состав правящей коалиции в 2024 году.

«Он член USR, которая выдвигала своего кандидата на пост президента. А также он позиционирует себя как "внештатный военный журналист"», — указано в одной из публикаций издания Ziua News.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО поддерживают удары ВСУ по территории России. По его словам, они способствуют возвращению Москвы за стол переговоров.