В Госдуме высказались о долгах Исинбаевой

Депутат Журова заявила, что молчание чемпионки Исинбаевой усиливает интерес к ее долгам

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о долгах олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что молчание Исинбаевой лишь усиливает интерес к ситуации с ее долгами. По ее мнению, если бы спортсменка публично объяснила происходящее, тема быстро бы сошла на нет.

Журова подчеркнула, что речь идет не о политике, а о бытовой истории, связанной с оплатой задолженности. Она также допустила, что коммунальные платежи могли быть переложены на родственников или знакомых, которые их не внесли, и тогда долг автоматически предъявляют собственнику.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов в принудительном порядке взыскала с Исинбаевой всю сумму долга за дачный участок в Волгоградской области, а в этом году на нее также дважды подавали в суд в Москве из-за долгов по ЖКХ.