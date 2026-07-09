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08:27, 9 июля 2026Экономика

У Исинбаевой арестовали счета из-за долгов за дачу

У Елены Исинбаевой арестовали счета из-за долга в 55 тыс руб. за дачу
Виктория Клабукова

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

У двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой арестовали деньги на банковских счетах из-за долга за дачный участок под Волгоградом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Спортсменка оказалась должна садоводческому товариществу за пользование общим имуществом. Согласно материалам дела, за 2024-2025 годы у Исинбаевой образовалась задолженность на сумму более 32 тысяч рублей, а также набежали пени в размере 20,5 тысячи рублей. С учетом госпошлины с олимпийской чемпионки приставы взыскивают 55,4 тысячи рублей. Если долг не будет погашен в добровольном порядке, средства спишут с банковских счетов знаменитости принудительно.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года она проживает в Испании и продолжает работать в Международном олимпийском комитете (МОК). После отъезда из России ее счета в стране неоднократно блокировались.

В июне спортсменке вновь грозил арест счетов из-за долга в 705 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), задолженность была погашена. В прошлом году сообщалось о долге Исинбаевой за ЖКУ — за два года звезда накопила долг в 400 тысяч рублей.

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