У Исинбаевой арестовали счета из-за долгов за дачу

У Елены Исинбаевой арестовали счета из-за долга в 55 тыс руб. за дачу

У двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой арестовали деньги на банковских счетах из-за долга за дачный участок под Волгоградом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Спортсменка оказалась должна садоводческому товариществу за пользование общим имуществом. Согласно материалам дела, за 2024-2025 годы у Исинбаевой образовалась задолженность на сумму более 32 тысяч рублей, а также набежали пени в размере 20,5 тысячи рублей. С учетом госпошлины с олимпийской чемпионки приставы взыскивают 55,4 тысячи рублей. Если долг не будет погашен в добровольном порядке, средства спишут с банковских счетов знаменитости принудительно.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года она проживает в Испании и продолжает работать в Международном олимпийском комитете (МОК). После отъезда из России ее счета в стране неоднократно блокировались.

В июне спортсменке вновь грозил арест счетов из-за долга в 705 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), задолженность была погашена. В прошлом году сообщалось о долге Исинбаевой за ЖКУ — за два года звезда накопила долг в 400 тысяч рублей.