Евросоюз поддержал подписание «формулы Штайнмайера»

Подписание Украиной и Донбассом «формулы Штайнмайера» приведет к выполнению Минских соглашений в полном объеме. Об этом заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, такой шаг является ключом к достижению мирного решения конфликта на юго-востоке Украины. «Европейский Союз неизменно поддерживает работу в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений», — сказала она.

Косьянчич подчеркнула, что ЕС продолжает придерживаться курса полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне участники контактной группы по Украине подписали документ с «формулой Штайнмайера», утверждающий условия проведения в Донбассе местных выборов и последующего предоставления региону особого статуса. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что этот шаг позволит провести саммит в «нормандском формате».

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В Кремле положительно оценили действия украинской стороны. Между тем в Верховной Раде опровергают подписание «формулы Штайнмайера».

Силовая операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после смены власти в Киеве в феврале 2014 года, ведется украинскими властями с апреля 2014-го. За время вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

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