Россия назвала условие согласования даты саммита в «нормандском формате»

Дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник президента России Владислав Сурков. Его цитирует ТАСС в среду, 2 октября.

По его словам, силы должны быть разведены на двух участках: Петровском и Золотом. По его мнению, это может занять около двух недель.

Материалы по теме Украина подписала «формулу Штайнмайера» Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»

Сурков также не исключил, что перед саммитом будет организована встреча министров иностранных дел.

Накануне участники контактной группы по Украине подписали документ с «формулой Штайнмайера», утверждающий условия проведения в Донбассе выборов и предоставления региону особого статуса. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что этот шаг приблизит саммит.

В Кремле положительно оценили действия украинской стороны. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также приветствовали подписание документа. Главы республик считают, что это является признанием их права на самостоятельность в выборе своего исторического пути. Между тем в Верховой Раде опровергают подписание «формулы Штайнмайера».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!