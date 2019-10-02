Россия назвала условие согласования даты саммита в «нормандском формате»

Дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник президента России Владислав Сурков. Его цитирует ТАСС в среду, 2 октября.
По его словам, силы должны быть разведены на двух участках: Петровском и Золотом. По его мнению, это может занять около двух недель.
Сурков также не исключил, что перед саммитом будет организована встреча министров иностранных дел.
Накануне участники контактной группы по Украине подписали документ с «формулой Штайнмайера», утверждающий условия проведения в Донбассе выборов и предоставления региону особого статуса. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что этот шаг приблизит саммит.
В Кремле положительно оценили действия украинской стороны. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также приветствовали подписание документа. Главы республик считают, что это является признанием их права на самостоятельность в выборе своего исторического пути. Между тем в Верховой Раде опровергают подписание «формулы Штайнмайера».