Названы сценарии проведения выборов в Донбассе

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Владимир Зеленский

В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в офисе и президентской партии «Слуга народа» пишет издание «Украинская правда».

На данный момент в команде президента прорабатывают две возможных даты проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Первая — в октябре 2020 года, одновременно с очередными местными выборами по всей Украине. Второй вариант — провести выборы в Донбассе раньше, весной-летом 2020 года.

В случае, если будет выбран второй вариант, Киев планирует еще раз провести выборы в Донбассе через полгода, опять же в конце октября. В команде президента рассчитывают, что за это время в регионе изменится политический ландшафт и появится возможность добиться избрания более лояльных к Киеву представителей местной власти.

Проблема второго варианта заключается в том, что для его применения потребуется внести изменения в конституцию, прописав там, что очередные местные выборы должны проходить по всей стране в последнее воскресенье октября. К этой идее скептически относится руководитель офиса Андрей Богдан, в то время как его первый заместитель Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику, пока не готов отказаться от сценария с изменением основного закона страны.

При этом издание отмечает, что реализация второго варианта будет возможна только в том случае, если Киев посчитает предстоящую встречу в «Нормандском формате» успешной.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из пункт минских соглашений. Его реализация частично описывается в подписанной ранее Киевом «формуле Штайнмайера». Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Документ подвергся критике со стороны ряда украинских политиков. Так, бывший президент страны Петр Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» шагом в сторону России, а экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий посчитал подписание документа началом демонтажа Украины.

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