Партия Порошенко призвала профессионалов решать судьбу «формулы Штайнмайера»

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) потребовала созвать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за согласования «формулы Штайнмайера». Об этом написал депутат Верховной Рады от ЕС Владимир Арьев в своем Facebook-аккаунте.

«Фракция "Европейская солидарность" требует от [президента Украины Владимира] Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия реализации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор», — заявил Арьев.

В ЕС считают, что необходимо обсудить и просчитать стратегию действий в случае невозможности осуществления «формулы Штайнмайера». Арьев отметил, что это позволит «избежать попыток переложить ответственность за провал на Украину».

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Ранее стало известно, что 60 процентов украинцев не могут оценить последствия подписания Украиной «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщается в опросе, опубликованном 2 октября украинской социологической группой «Рейтинг». По данным исследования, предложения однозначно одобрили только 18 процентов украинцев, при этом 23 процента высказались против идеи подписания Киевом документа.

1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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