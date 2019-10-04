Стало известно о панике во власти ДНР

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) паникует, поскольку не понимает, как объяснить населению перспективу выборов по законам Украины. Об этом сообщает украинское издание «Факты» со ссылкой на источник в Донецке.

Такая ситуация, как утверждает портал, сложилась после подписания в Минске представителями Киева и самопровозглашенных республик «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на этой территории по украинскому законодательству. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе региона.

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По словам собеседника издания, в том, что власти ДНР, включая главу республики Дениса Пушилина, не знает, как объяснить людям, что выборы будут проводиться по законам Украины, призналась одна из чиновниц в Донецке. Женщина, имя и должность которой не называются, также отметила, что мэрам городов ДНР запрещено задавать Пушилину вопросы о соответствующих документах, подписанных в Минске. «Пушилин очень растерян и старается ничего лишнего не ляпнуть», — цитируют ее «Факты».

«Формула Штайнмайера» была подписана в Минске 1 октября в рамках процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это вызвало протест со стороны украинских граждан, устроивших митинги в крупных городах страны, а также недовольство среди военных. Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении подчеркнули, что республики самостоятельно будут решать, «на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».

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