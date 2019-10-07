В Киеве назвали ключевые условия предоставления Донбассу особого статуса

Для принятия нового закона об особом статусе не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей существуют «красные линии». Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил спикер Верховной Рады, глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, ключевым вопросом для Киева является проведение выборов в Донбассе. «Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — сказал Разумков.

По мнению политика, провести выборы можно будет только после получения Киевом контроля над российско-украинской границей. Только в том случае, если это произойдет, а ОБСЕ признает итоги выборов, вступит в силу закон об особом статусе региона. Разумков добавил, что украинские власти не будут нарушать существующие договоренности, поскольку от них зависит «территориальная целостность и суверенитет» страны.

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Спикер заверил, что закон об автономии Донбасса будет писаться вместе с украинской общественностью с привлечением экспертов, парламентариев, представителей офиса президента, а также зарубежных партнеров. При этом он подчеркнул, что особый статус не подразумевает федерализации Украины.

«Это украинская территория, и на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе», — заявил парламентарий. Он выразил надежду, что таким способом стороны смогут выйти из «патовой ситуации» и начать реализацию минских соглашений.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся, когда там будут обеспечены условия безопасности. Глава МИД подчеркнул, что голосование пройдет исключительно в соответствии с украинским законодательством, а также при условии присутствия независимого наблюдателя ОБСЕ.

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