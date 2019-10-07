Националисты из «Азова» заняли позиции в зоне отвода войск в Донбассе

Бойцы батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заняли позиции в населенном пункте Золотое в Луганской области, откуда 7 октября должны быть отведены украинские войска. Об этом написал лидер «Азова» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

По его словам, националисты поселились в домах местных жителей. «Несмотря на сказки [президента Украины Владимира] Зеленского и команды о скором мире и перемирии, обстрелы населенного пункта не прекращались и продолжаются и сейчас. Мы, как и обещали, остаемся здесь, чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей», — написал он.

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Ранее сообщалось, что бойцы батальона «Азов» останутся в поселке Золотое после отвода войск, который должен состояться в соответствии с минскими договоренностями. По словам Билецкого, добровольцы будут защищать и поддерживать жителей, которых украинская власть «хочет оставить без прикрытия».

Тем временем в министерстве обороны Украины сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) технически готовы к разведению сил, передает РИА Новости. При этом в ведомстве отмечают, что условием для начала процесса отвода войск является соблюдение режима тишины на участке в течение семи дней.

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1 октября по итогам заседания в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины (ТКГ) спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что «удалось определить конкретную дату — 7 октября — для возобновления разведения сил и средств».

В конце июня ВСУ и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто ТКГ в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе Золотого и Петровского, однако впоследствии украинские войска вернулись на свои позиции возле этих населенных пунктов.

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