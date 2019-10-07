ДНР обвинила власти Украины в срыве разведения войск в Донбассе

Украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе, которое запланировано на понедельник, 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Рината Айгистова.

По его словам, процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины срывают на самом высоком уровне. В ДНР заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться. При этом власти ДНР призвали вмешаться в ситуацию страны «нормандской четверки».

В ДНР отмечают, что Киев действует в нарушение достигнутых договоренностей. Несмотря на это, заявил Айгистов, все подразделения Народной милиции ДНР ведут подготовку к разведению сил в районе Петровского. Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики также не видят препятствий для разведения войск в Донбассе.

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В то же время глава украинского МИД Пристайко заявил, что разведение войск, запланированное на 7 октября, не состоится из-за срыва режима тишины. Ранее лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий сообщил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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