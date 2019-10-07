Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ касается в первую очередь контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Станица Луганская, который на данный момент является единственным на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено отремонтировать мост и другую инфраструктуру, обеспечить в пункте пропуска круглосуточную охрану.

Кроме того, Зеленский дал поручение правительству разработать нормы обустройства и функционирования других КПП, в частности, составить план ремонта дорог, сделать удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать предоставление медицинской помощи на линии разграничения.

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В сентябре глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что блокада Донбасса подразумевает ограничительные меры в отношении предприятий, находящихся на территории самопровозглашенных республик, но не полный отказ от экономических отношений с неподконтрольными территориями. Он отметил, что торговля с ними вполне возможна.

Впервые в Киеве заговорили о возможном снятии или ослаблении блокады Донбасса в июле после заявления представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. Однако это предложение вызвало резкую критику, а Генпрокуратура страны начала против политика расследование с целью выявить в его словах признаки государственной измены.

Киев официально объявил экономическую и транспортную блокаду Донбасса 1 апреля 2017 года, однако фактически она началась еще зимой 2016-го, когда украинские националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» перекрыли дороги, ведущие на не подконтрольные Украине территории, и потребовали отпустить всех военнопленных. В ответ руководство ДНР и ЛНР национализировало более 40 предприятий и объявило о прекращении поставок угля Киеву. В ответ Киев запретил любые коммерческие поставки товаров.

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