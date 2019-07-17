Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело на бывшего президента Леонида Кучму из-за его заявлений по Донбассу. Об этом сообщает УНН.

Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.

В ведомстве отметили, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины (СБУ), процессуальное руководство обеспечивается Генпрокуратурой.

В то же время в Генпрокуратуре подчеркнули, что Кучма не вызывался на допрос касательно обнародованных им заявлений.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности снятие блокады с Донбасса.

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