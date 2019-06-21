Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат открывать ответный огонь в Донбассе, заявил министр обороны страны Степан Полторак. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — сообщил Полторак журналистам.

Он подчеркнул, что ВСУ выполняли и будут выполнять Минские соглашения, однако оставляют за собой право на «адекватный ответ» в случае агрессии против них. «Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим», — подчеркнул министр.

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5 июня состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Позже он объяснил, что отвечать на огонь нужно лишь в тех случаях, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов.

Эту идею поддержал президент Украины Зеленский, но ее раскритиковали бывший глава государства Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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