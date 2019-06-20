В ДНР и ЛНР ответили на условие Украины по снятию блокады

Глава Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко назвал условие Украины по снятию экономической блокады с Донбасса «верхом наглости и лицемерия». Его слова передает «Луганский информационный центр».

По мнению Мирошниченко, украинская власть уже проиграла схватку за регионы и теперь ведет «треш-ток». Председатель совета напомнил, что Киев ведет агрессивные действия против Донбасса.

Председатель парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка также негативно отнесся к высказыванию украинской стороны. Он посчитал это заявление популизмом, не содержащим никаких конструктивных предложений.

Бидиевка подчеркнул, что именно Украина была инициатором экономической блокады. По его мнению, на самом деле Киев не рассматривает снятие блокады и обеспокоен лишь интересами олигархов.

19 июня экс-президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что Киев не снимет экономическую блокаду с ДНР и ЛНР до возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле.

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