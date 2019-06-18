Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Компания «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.

Из документа следует, что Киев намерен снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этом случае объем перевозки топлива в регионы в 2021 году достигнет 40 процентов от показателей 2016 года, отмечает издание. Также в «Укрзалізнице» прогнозируют возобновление поставок железной руды и черных металлов.

Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок между Украиной и республиками Донбасса увеличатся вдвое. Документ 12 июня одобрен украинским правительством, но еще не опубликован.

5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что подобное развитие событий — это реализация российского сценария в регионе, и счел его предательством национальных интересов страны.

В марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины полностью прекратил грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Транспортная блокада не коснулась личного автотранспорта украинцев, а также гуманитарных грузов.

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