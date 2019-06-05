Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что предложение Кучмы будет рассмотрено на следующем заседании группы. По его словам, снятие экономической блокады с регионов могло бы стать «большим прорывом».

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Сам Кучма заявил, что очень рад назначению. Он уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост, так как, по его словам, достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под Минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ тогда также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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