Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Смерть Бари Алибасова опровергли
На Ямале выпал июньский снег
Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео
Россияне разлюбили захламлять свои балконы
Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась
Купившую пугающую куклу женщину предостерегли от кровавых последствий
Новости партнеров

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Кучма

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что предложение Кучмы будет рассмотрено на следующем заседании группы. По его словам, снятие экономической блокады с регионов могло бы стать «большим прорывом».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Сам Кучма заявил, что очень рад назначению. Он уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост, так как, по его словам, достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под Минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ тогда также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса
Кремль прокомментировал новую работу Кучмы
Кучма прокомментировал свое новое назначение
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
20:02Сегодня

Зеленский дословно повторил речь Порошенко об империализме России

21:09Сегодня

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

16:01Сегодня

Площадь в Таллине отказались называть в честь Немцова

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
17:54Сегодня

Украинские депутаты обвинили Зеленского в подражании Порошенко

20:15Сегодня

Белоруссии пообещали больше денег от ЕС за демократизацию

15:01Сегодня

Стало известно отношение украинцев к России

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
17:47Сегодня

Зеленский рассказал о предложении Климкину

19:10Сегодня

Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

17:01Сегодня

Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Россиянин в суде избежал наказания за картину «Сдирание кожи с продажного судьи»
Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь
Ученые заявили о пробуждении мощного вулкана на Камчатке и вспомнили Помпеи
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
В Москве не посчитали переговоры с террористами ударом по репутации
Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
В Евросоюзе одобрили санкции против России
Трамп обвинил Россию и Китай в загрязнении природы
В Японии конфисковали партию метамфетамина на 550 миллионов долларов
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский дословно повторил речь Порошенко об империализме России
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Украинские депутаты обвинили Зеленского в подражании Порошенко
Белоруссии пообещали больше денег от ЕС за демократизацию
Зеленский рассказал о предложении Климкину
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Четверть века в авангарде
В «Роснефти» прошло ежегодное общее собрание акционеров
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу
Десятки тысяч самозанятых вышли из тени
Экспертам регулирование рынка учебников напомнило бизнес
«Нафтогаз» ответил Медведеву по вопросу транзита газа
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Задержанного ФСБ начальника научного центра обвинили в госизмене
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину
Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение
Китай клонировал российский «Морской старт»
Найдена древняя технология производства пива
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке
Буффон ушел из ПСЖ
На Украине фанаты избили футбольного судью
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании получило продолжение
Прервавшую финал Лиги чемпионов полуголую модель наказали
Все материалы
Культура
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Бари АлибасовБари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги
Смерть Бари Алибасова опровергли
Раскрыты причины попадания звезды «Игры престолов» в больницу
Трамп разругался с голливудской актрисой и назвал ее психопаткой
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Собчак попыталась помочь BadComedian примириться с врагами и потерпела крах
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи
Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Наряд королевы приняли за способ защиты от Трампа
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Отец ценой своей жизни спас пятилетнюю дочь от собаки
Врачи нашли живого паука в ухе пациентки
Мужчина бросил жену и детей ради бойфренда через 30 лет брака
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Все материалы
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Стала известна цена первого российского Haval
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Названы районы Москвы с дефицитом магазинов
Россияне разлюбили захламлять свои балконы
Московский «Пекин» оценили в шесть миллиардов рублей
Ожидания владельцев и съемщиков дорогого жилья в Москве разошлись на тысячу евро
Все материалы