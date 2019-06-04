Кремль прокомментировал новую работу Кучмы

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма — авторитетный, опытный деятель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.

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Украинский лидер назначил второго президента страны Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Объявляя о своем решении, Зеленский отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет уже 5 июня.

Кучма, комментируя свое назначение, заявил, что ранее работал «свадебным генералом», а теперь «будет принимать решения», чему очень рад. Бывший президент подчеркнул, что решения в трехсторонней контактной группе должны не только приниматься, но и выполняться всеми сторонами.

Второй президент Украины уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост. Свое решение он объяснял тем, что достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

Второе Минское соглашение — основополагающий документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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