Зеленский вернул Кучме работу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил второго президента страны Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он заявил на совместном с Кучмой брифинге, трансляцию которого вел телеканал NewsOne.

Зеленский, объявляя о своем решении, отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет уже 5 июня. Леонид Кучма сообщил, что не мог отказать новому президенту, потому что страна «переживает не самые легкие времена в своей истории», и заявил, что будет инициировать прекращение огня на время сбора урожая.

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Второй президент Украины уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост. Свое решение он объяснял тем, что достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под Минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016 года), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017 года) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018 года).

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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