Переговоры по Донбассу остались без подписантов минских соглашений

Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в трехсторонней контактной группе», — написала она.

Отдельную благодарность Кучма высказал белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса, отметила его пресс-секретарь.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016 года), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017 года) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018 года) соответственно.

Второе минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Белоруссия не является стороной в минских переговорах, а лишь предоставляет площадку для них.

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