В ЛНР сменилась власть

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий ушел в отставку по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает «Луганский информационный центр».

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Народный Совет ЛНР одобрил предложение Плотницкого назначить исполняющим обязанности главы республики руководителя министерства государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника. Плотницкий назначен «уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений». Сообщается, что депутаты приняли решение единогласно.

Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск. Вечером того же дня он приехал в Москву.

За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и министром внутренних дел Игорем Корнетом, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания.