Бегству Плотницкого из ЛНР дали объяснение

Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы самопровозглашенной Луганской народной республики по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении руководителя министерства государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, которое опубликовал «Луганский информационный центр».

Материалы по теме Отчалил: глава ЛНР сбежал в Россию В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление

Пасечник также объявил себя исполняющим обязанности главы республики. Он назначил Плотницкого уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск. Вечером того же дня он приехал в Москву.

За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и министром внутренних дел Игорем Корнетом, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания.