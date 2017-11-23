Корнет рассказал о подробностях сговора Плотницкого с Украиной

В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет. Видео выступления доступно на YouTube.

По словам генерал-майора, ЛНР была близка к катастрофе. «Но мы не прошляпили эту ситуацию! За малым не получилось вернуться в нэньку [Украину]. В реальности за малым — буквально недели две», — сказал Корнет. Он отметил, что в случае успеха украинских агентов по отстранению его от руководства МВД уже на следующее утро в республику был готов зайти 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. «Но у нас все получилось», — подчеркнул глава МВД.

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Ранее в этот же день появились сообщения об отъезде Игоря Плотницкого в Россию. Согласно опубликованной информации, глава ЛНР находится в автомобильном кортеже, который покинул территорию Луганска. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

21 ноября неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий, а также заняли помещения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и Генпрокуратуру ЛНР.

Указ об отставке Игоря Корнета с поста министра внутренних дел ЛНР Игорь Плотницкий подписал 20 ноября. Тот отказался считать себя уволенным.