Плотницкий со свитой бежал в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий уехал в Россию. Об этом со ссылкой на своего специального корреспондента сообщает «Новая газета».

По информации издания, Плотницкий находится в автомобильном кортеже, который покинул территорию Луганска. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Правительственные здания в Луганске до сих пор оцеплены вооруженными людьми. Среди них, как пишет газета, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Днем 22 ноября сообщалось о захвате неизвестными силовиками здания Генеральной прокуратуры ЛНР. Плотницкий обвинил в попытке госпереворота бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска днем 21 ноября. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.