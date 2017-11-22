Из Донецка в Луганск выехала бронетехника

Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонну бронетехники, которая двигалась со стороны Донецка в направлении Луганска. Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.

Патруль СММ ОБСЕ насчитал в составе колонны не менее шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортеров, одну зенитную установку ЗУ-23, а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков как минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево (входит в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики).

Подчеркивается, что, предположительно, эта же колонна была зафиксирована другим патрулем у села Веселая Тарасовка в 15 километрах от Луганска.

Ночью 22 ноября в сообществе «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео движения неизвестной колонны военной техники. Сообщалось, что она ехала со стороны Донецка. «Я не понимаю, что у нас происходит. Похоже, война будет», — сказал оператор.

Неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска днем 21 ноября. Силовики заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. Вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.