Украинцы воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в районе Светлодарска на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом в среду, 22 ноября, на своей странице в Facebook написал украинский волонтер Юрий Мысягин.

«В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько поселков, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились», — сообщил Мысягин.

Он добавил, что в операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и штурмового батальона «Айдар».

Подтверждения или опровержения этой информации со стороны ЛНР нет.

Днем 22 ноября сообщалось о захвате неизвестными силовиками здания Генеральной прокуратуры ЛНР. Глава республики Игорь Плотницкий обвинил в попытке госпереворота бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска днем 21 ноября. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.