Захарченко попросили возглавить ЛНР и снова создать Новороссию

Командир батальона «Брянка» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Пиндюрин заявил о необходимости возрождения Новороссии. Возглавить объединение он попросил главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Видеообращение комбата опубликовано в среду, 22 ноября, на YouTube.

«Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганскую народную республику, чтобы реализовать идею 2014 года о создании Новороссии. Прошу всех жителей Донбасса поддержать мое обращение к главе ДНР», — сказал Пиндюрин. Выступил он с заложенными за спину руками на фоне флага Новороссии.

22 ноября патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонну бронетехники, которая двигалась со стороны Донецка в направлении Луганска. Наблюдатели насчитали не менее шести грузовиков военного типа, два бронетранспортера, одну зенитную установку ЗУ-23, а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков по меньшей мере с 50 вооруженными лицами.

Днем 21 ноября неизвестные силовики захватили центр Луганска. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. Вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города.

Новороссия — конфедеративный союз ДНР и ЛНР — была провозглашена в мае 2014 года. Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев отмечал, что к ней смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. В мае 2015 года председатель парламента конфедеративного союза Олег Царев заявил, что проект временно закрыт.



