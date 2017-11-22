Появилось видео захвата Генпрокуратуры ЛНР

Телеканал News Front опубликовал видео захвата неизвестными силовиками здания Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Ролик доступен на YouTube.

На кадрах видно, что вооруженные автоматами, ручными пулеметами и ручными гранатометами люди окружили здание. Другие в это время выводили из помещений сотрудников надзорного ведомства. Среди них, в частности, заметен исполняющий обязанности генпрокурора республики Виталий Подобрый.

Здание Генеральной прокуратуры ЛНР было захвачено днем 22 ноября. В операции участвовали около 200 вооруженных людей. Глава республики Игорь Плотницкий обвинил в попытке госпереворота бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска днем 21 ноября. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.