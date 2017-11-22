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Появилось видео захвата Генпрокуратуры ЛНР

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Телеканал News Front опубликовал видео захвата неизвестными силовиками здания Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Ролик доступен на YouTube.

На кадрах видно, что вооруженные автоматами, ручными пулеметами и ручными гранатометами люди окружили здание. Другие в это время выводили из помещений сотрудников надзорного ведомства. Среди них, в частности, заметен исполняющий обязанности генпрокурора республики Виталий Подобрый.

Здание Генеральной прокуратуры ЛНР было захвачено днем 22 ноября. В операции участвовали около 200 вооруженных людей. Глава республики Игорь Плотницкий обвинил в попытке госпереворота бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска днем 21 ноября. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.

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