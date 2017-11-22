ДНР пошла спасать ЛНР и подпустила к себе украинцев

Украинские военные в ночь на 22 ноября заняли село Гладосово, расположенное в так называемой серой зоне в Донбассе, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что Гладосово заняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». «Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища», — заявили в Минобороны ДНР.

Ранее 22 ноября стало известно, что из Донецка в Луганск направилась колонна бронетехники и грузовики с силовиками. Административный центр самопровозглашенной ЛНР сейчас захвачен неизвестными вооруженными людьми, в непризнанной республике разгорается конфликт между ее главой Игорем Плотницким и бывшим министром внутренних дел Игорем Корнетом.