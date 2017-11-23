В ДНР заявили о спасении ЛНР

Сотрудники министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МГБ ДНР заявлении.

«Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО [Главного управления разведки министерства обороны] Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что украинские агенты из числа чиновников самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик Донбасса. «Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компроментирующей деятельность высшего руководства правохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры», — заявили в МГБ ДНР.

21 ноября о разоблачении в Луганске проукраинского заговора заявил бывший министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По его словам, в преступную группу входили, в частности, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.

В тот же день центр Луганска был заблокирован неизвестными вооруженными людьми. Глава ЛНР Игорь Плотницкий обвинил Игоря Корнета в попытке госпереворота.