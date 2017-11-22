Плотницкий рассказал подробности о попытке госпереворота в ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, в ходе попытки госпереворота в Луганске были отключены не только телевидение и мобильная связь, но и электричество. По его словам, беспорядки организовал бывший министр внутренних дел Игорь Корнет. Об этом Плотницкий сказал в ходе совещания в Луганске, видео выступления опубликовал телеканал ГТРК ЛНР, оно доступно на YouTube.

Плотницкий потребовал возбудить отдельное уголовное дело в связи с отключением электричества. «Мне кажется, мы недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Если Корнет решил таким способом защищаться, то это его грубейшая ошибка», — отметил глава ЛНР.

Он добавил, что в МВД республики будут проведены кадровые чистки. «Кого надо менять, мы будем менять. Кто будет нормально работать, тот останется», — сказал он.

Неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска днем 21 ноября. Силовики заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. Вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.

В луганских сообществах в соцсетях предположили, что акция может быть инициирована руководством МВД ЛНР. 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, его подробности не раскрываются.