Появились подробности захвата Луганска неизвестными силовиками

Центр Луганска продолжают блокировать неизвестные вооруженные люди. Об этом говорится в сюжете ГТРК самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), видео доступно на YouTube.

На просьбу рассказать, что происходит, люди в военной форме без опознавательных знаков либо ничего не отвечают, либо говорят «Без комментариев», либо называют свои действия плановыми учениями. Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР Сергей Колесников не смог прокомментировать происходящее, как и информацию о проведении плановых маневров подразделений.

Луганский журналист Андрей Дихтяренко, проживающий в Киеве, на своей странице в Facebook отмечает, что силовики вооружены ручными гранатометами. По его данным, к зданию МВД ЛНР подогнали БТР.

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Проукраинский сайт 0642.ua пишет, что в министерстве вместе с бойцами спецподразделения «Беркут» забаррикадировался бывший глава МВД республики Игорь Корнет. «Здание оцепили лояльные [главе ЛНР Игорю] Плотницкому боевики. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения)», — говорится в публикации.

О захвате центра Луганска неизвестными стало известно днем 21 ноября.

В луганских сообществах в соцсетях предполагают, что акция может быть инициирована руководством МВД республики. 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Поводом стало возбуждение в отношении него уголовного дела, его подробности не раскрываются.